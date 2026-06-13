Украинские власти получают выгоду от продолжения боевых действий за счет закупок боеприпасов по завышенным ценам. Об этом заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, который находится в СИЗО по обвинению в госизмене.

Он подсчитал, что стоимость одного снаряда в рамках анонсированной в июне закупки боеприпасов для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на средства, выделенные Германией, составляет шесть тысяч евро. Дубинский утверждает, что реальная цена аналогичных боеприпасов значительно ниже.

«Стоимость 152 миллиметрового снаряда для РФ и КНДР 300-500 долларов (€260-430 — прим. ред.). То есть, за 300 миллионов евро РФ или КНДР могут сделать 600-1000 тысяч снарядов. Тогда как Украина купит 50 тысяч. Разница в 12 раз. Она сядет «партии войны» на карман», — написал Дубинский.

Он допустил, что европейские боеприпасы стоят дороже, чем российские и северокорейские, но не более двух тысяч евро. Даже при такой стоимости сохраняется возможность получения двукратной прибыли от подобных контрактов, добавил депутат.

2 июня Дубинский заявил, что поставки на Украину шведских истребителей Gripen не имеют никакого смысла. Он подчеркнул, что через 10 месяцев, когда Киев получит шведские самолеты, потери ВСУ составят не менее 100 тыс. человек. Дубинский напомнил, что бельгийские истребители F-16 не могут доехать до Украины уже больше двух лет. Где же спустя 10 месяцев будет проходить линия фронта — никто не знает, отметил депутат.

Ранее эксперт объяснил, почему страны ЕС выходят из программы поставок боеприпасов Киеву.