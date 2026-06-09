Зеленский попросил у Запада деньги на контрактную армию

Украинскую армию необходимо перевести на контрактную систему, заявил в интервью британской газете The Guardian украинский президент Владимир Зеленский.

«Быть военным опасно, и мы должны обеспечить им достойную зарплату, потому что бойцы отдают свои жизни,» – сказал Зеленский.

По его словам, для реформирования армии Украины необходимо дополнительное финансирование. В связи с этим он выразил надежду на то, что «наши друзья помогут».

The Guardian напоминает, что в воскресенье, 7 июня, Зеленский встретился на Даунинг-стрит в Лондоне с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном. В ходе переговоров, как уточняют журналисты, украинский лидер попросил у своих «европейских друзей» финансовую поддержку для преобразования вооруженных силы Украины (ВСУ) в контрактную армию по европейскому образцу.

В конце мая депутат Верховной рады Соломия Бобровская отметила, что предстоящая реформа мобилизации на Украине ужесточит меры в отношении уклонистов.

Ранее на Украине назвали процент незаконно мобилизованных в ВСУ солдат.