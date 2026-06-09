Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Армия

Зеленский попросил у Запада деньги на контрактную армию

The Guardian: на Украине планируют ввести контрактную систему в армии
Администрация президента Украины

Украинскую армию необходимо перевести на контрактную систему, заявил в интервью британской газете The Guardian украинский президент Владимир Зеленский.

«Быть военным опасно, и мы должны обеспечить им достойную зарплату, потому что бойцы отдают свои жизни,» – сказал Зеленский.

По его словам, для реформирования армии Украины необходимо дополнительное финансирование. В связи с этим он выразил надежду на то, что «наши друзья помогут».

The Guardian напоминает, что в воскресенье, 7 июня, Зеленский встретился на Даунинг-стрит в Лондоне с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном. В ходе переговоров, как уточняют журналисты, украинский лидер попросил у своих «европейских друзей» финансовую поддержку для преобразования вооруженных силы Украины (ВСУ) в контрактную армию по европейскому образцу.

В конце мая депутат Верховной рады Соломия Бобровская отметила, что предстоящая реформа мобилизации на Украине ужесточит меры в отношении уклонистов.

Ранее на Украине назвали процент незаконно мобилизованных в ВСУ солдат.

 
Теперь вы знаете
Удары России по военным заводам в Киеве, новый экзамен для автомобилистов и самая короткая ночь в году. Что нового к утру 9 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!