Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Армия

Собянин сообщил о росте количества сбитых на подлете к Москве БПЛА

Собянин: количество сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 60
Valentyn Ogirenko/Reuters

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере Max сообщил о росте количества беспилотников, сбитых на подлете к столице.

По его словам, на подлете к Москве уничтожены еще 25 БПЛА, таким образом с начала суток количество сбитых беспилотников достигло 60.

Собянин уточнил, что на месте падения обломков дронов работают экстренные службы.

16 июня мэр Москвы сообщал о двух сбитых БПЛА на подлете к столице. На этом фоне столичные аэропорты Внуково и Домодедово начали выполнять полеты по согласованию с соответствующими органами. Мера была введена для обеспечения безопасности полетов.

В ночь на 16 июня в Краснодарском крае в результате падения обломков БПЛА вспыхнул пожар на территории нефтебазы в станице Полтавской Красноармейского района. Для ликвидации возгорания задействовали 32 человека личного состава и семь единиц спецтехники. В связи с атакой беспилотников временно перекрыли движение на участке дороги, соединяющей станицу Полтавскую и хутор Трудобеликовский.

Ранее в Туле раненного при атаке БПЛА ребенка нашли благодаря плачу.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Украина в фокусе Трампа, продление выплаты россиянам и «медленные» путешествия. Что нового к утру 16 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!