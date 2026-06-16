Собянин сообщил о росте количества сбитых на подлете к Москве БПЛА

Собянин: количество сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 60

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере Max сообщил о росте количества беспилотников, сбитых на подлете к столице.

По его словам, на подлете к Москве уничтожены еще 25 БПЛА, таким образом с начала суток количество сбитых беспилотников достигло 60.

Собянин уточнил, что на месте падения обломков дронов работают экстренные службы.

16 июня мэр Москвы сообщал о двух сбитых БПЛА на подлете к столице. На этом фоне столичные аэропорты Внуково и Домодедово начали выполнять полеты по согласованию с соответствующими органами. Мера была введена для обеспечения безопасности полетов.

В ночь на 16 июня в Краснодарском крае в результате падения обломков БПЛА вспыхнул пожар на территории нефтебазы в станице Полтавской Красноармейского района. Для ликвидации возгорания задействовали 32 человека личного состава и семь единиц спецтехники. В связи с атакой беспилотников временно перекрыли движение на участке дороги, соединяющей станицу Полтавскую и хутор Трудобеликовский.

Ранее в Туле раненного при атаке БПЛА ребенка нашли благодаря плачу.