На подлете к Москве сбили два БПЛА

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на канале в мессенджере «Макс» о ликвидации силами ПВО (противовоздушной обороны) двух БПЛА противника, летевших к столице.

Пост опубликован в 5:45. По словам градоначальника, специалисты экстренных служб прибыли туда, где упали обломки дронов.

На этом фоне столичные аэропорты Внуково и Домодедово начали выполнять полеты по согласованию с соответствующими органами. Мера была введена для обеспечения безопасности полетов.

В ночь на 16 июня в Краснодарском крае в результате падения обломков БПЛА вспыхнул пожар на территории нефтебазы в станице Полтавской Красноармейского района. Для ликвидации возгорания задействовали 32 человека личного состава и семь единиц спецтехники. В связи с атакой беспилотников временно перекрыли движение на участке дороги, соединяющей станицу Полтавскую и хутор Трудобеликовский.

Ранее в Туле раненного при атаке БПЛА ребенка нашли благодаря плачу.