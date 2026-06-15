В Самарской области произошел пожар из-за обломков беспилотника

В Сызранском районе Самарской области 12 июня произошел лесной пожар, который возник из-за падения обломков БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе минприроды региона.

По ее информации, речь идет о возгорании в Рачейском лесничестве возле села Рамено. Пожар удалось вовремя локализовать и потушить на площади 0,15 га. В ликвидации огня приняли участие 11 человек и шесть единиц техники, включая автоцистерну и лесопожарный трактор.

В министерстве добавили, что всего в регионе с начала сезона было зафиксировано 12 лесных пожаров.

До этого в Минообороны РФ сообщили, что средства противовоздушной обороны в ночь на 15 июня уничтожили 123 украинских беспилотника над регионами России. По информации ведомства, дроны были сбиты в Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областях, а также над Москвой, Крымом и Краснодарским краем. Кроме того, беспилотники уничтожили над Азовским и Черным морями.

Ранее в Госдуме рассказали о тактике дроновых атак Украины.