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Общество

Два аэропорта Москвы начали выполнять рейсы по согласованию

Внуково и Домодедово начали выполнять рейсы по согласованию
KieferPix/Shutterstock/FOTODOM

Столичные аэропорты Внуково и Домодедово выполняют полеты по согласованию с соответствующими органами. Об этом написал в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Его пост опубликован в 5:02. В нем уточняется, что актуальное расписание рейсов можно проверить на онлайн-табло воздушных гаваней. Мера введена для обеспечения безопасности полетов. Таким же образом рейсы выполняет аэропорт Чкалов в Нижнем Новгороде.

До этого Росавиация опубликовала методические указания, направленные на повышение безопасности полетов сверхлегких и легких воздушных судов в условиях необходимости противодействия БПЛА. В них пилотам предписано информировать диспетчерские службы об изменении маршрута минимум за полчаса до пролета первой скорректированной точки. Кроме того, при выполнении полетов в воздушном пространстве классов Н и G при скорости полета до 300 км/ч нельзя отклоняться от планируемой траектории полета более чем на 1 км.

Ранее пассажир на 41 день застрял в аэропорту из-за невозможности улететь.

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