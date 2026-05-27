В США разбился военный учебный самолет

Учебный самолет военно-морских сил (ВМС) США потерпел крушение на востоке штата Миссисипи. Об этом сообщает телеканал CBS News.

Крушение произошло около 12:30 по местному времени в округе Ноксуби. Самолет T-45C Goshawk базировался в 1-м учебном авиационном крыле в Меридиане, Миссисипи.

Отмечается, что оба пилота самолета успели катапультироваться. Они были доставлены в местную больницу для обследования.

В мае в американском штате Нью-Мексико разбился небольшой медицинский самолет. На борту находились четыре человека, они не выжили. Причина крушения неизвестна. На месте падения самолета возник пожар площадью около 2 га.

До этого во Флориде потерпел крушение небольшой самолет с 11 людьми на борту. Отмечается, что после взлета пилот сообщил о неполадках. Воздушное судно упало в океан примерно в 80 километрах от берега. На поиски был отправлен самолет и корабли Береговой охраны США. Как сообщается, все 11 человек были спасены и доставлены в больницы Флориды для обследования.

Ранее в США самолет упал на автомагистраль и загорелся.