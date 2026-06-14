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Армия

Военный самолет упал в штате Вашингтон

В штате Вашингтон потерпел крушение военный самолет, пилот катапультировался
Alex Brandon/AP

Военный самолет потерпел крушение рядом с озером Римрок в американском штате Вашингтон, вызвав лесной пожар. Пилот воздушного судна успел катапультироваться, он был госпитализирован, сообщает телеканал KOMO News.

По его информации, правоохранители начали эвакуацию туристов из этой зоны, перекрыв некоторые дороги.

Данных о типе самолета и состоянии пилота пока нет.

27 мая учебный самолет Военно-морских сил США разбился на востоке штата Миссисипи. Крушение произошло в округе Ноксуби. Самолет T-45C Goshawk базировался в 1-м учебном авиационном крыле в Меридиане, штат Миссисипи.

3 декабря 2025 года истребитель F-16 Военно-воздушных сил США потерпел катастрофу недалеко от военной базы в Калифорнии. Инцидент произошел рядом с аэропортом Трона.

Ранее в США упал военный самолет модели OA-1K Skyraider II.

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