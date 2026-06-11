Американский военный самолет экстренно сел в Дрездене

Американский военный самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Дрездена. Об этом сообщает издание Stars and Stripes со ссылкой на представителя командования армии США в Европе и Африке Мэттью Блюбау.

Техническая проблема на борту привела к экстренной посадке, уточнил представитель. Инцидент произошел 9 июня, в результате никто не пострадал, отмечает издание.

Экстренную посадку выполнил самолет Cessna — такие летательные аппараты используются американскими военными для подготовки пилотов, перевозки грузов и разведывательных миссий, уточняет Stars and Stripes.

Аэропорт Дрездена обслуживает в основном коммерческие рейсы, однако американские военные используют его как перевалочный пункт для операций в Европе, говорится в материале издания.

До этого журнал Forbes писал, что в мае США и Великобритания провели военные учения в Литве, примерно в 30 км от границы с Белоруссией. Уточняется, что маневры под названием Project Flytrap 5.0 проводились для отработки тактики ведения войны с использованием беспилотников в рамках продолжающихся усилий по повышению эффективности противодействия дронам противника среди стран — членов Североатлантического альянса.

Ранее в США заявили об отсутствии планов у НАТО угрожать России.