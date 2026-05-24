Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Самолет США подал сигнал бедствия над Чехией и продолжил полет

ТАСС: транспортный самолет США подал сигнал бедствия над Европой
U.S. Air Force

Вылетевший из Румынии самолет США Boeing C-17A Globemaster III под сигнал бедствия над Чехией, передает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза.

По его словам, борт летает уже примерно 20 лет. Пока самолет не снижается, оставаясь на высоте 10,3 км, и направляется в сторону Германии. Источник предположил, что самолет приземлится на немецкой авиабазе Рамштайн.

В материале отмечается, что 5 мая еще один транспортный самолет США — Boeing C-135 Stratotanker — тоже подал сигнал бедствия. Это произошло в районе Персидского залива.

А в апреле американскому самолету-заправщику Boeing KC-135R Stratotanker пришлось по такой же причине вернуться в аэропорт Тель-Авива. Он подал сигнал бедствия над морем. Информацию о полете Boeing KC-135R Stratotanker разместил сервис FlightRadar24. На возвращение в Израиль борту понадобилось около часа.

Ранее самолет шефа Пентагона подал сигнал бедствия над Атлантикой.

 
Теперь вы знаете
«Холоп 3», Данте в руках бандитов и новый Маугли с лисенком. Кинопремьеры июня-2026, которые стоит увидеть
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!