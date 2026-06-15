Названа предварительная причина крушения бомбардировщика Ту-22М3 в Иркутской области

Бомбардировщик Ту-22М3 мог потерпеть крушение в Иркутской области из-за отказа двигателей. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.

«Предварительно, причина крушения — отказ двигателей», — написал глава региона.

Кобзев добавил, что члены экипажа самолета уже доставлены в больницу. По предварительным данным, состояние троих из них оценивается как легкой степени тяжести, еще одного — средне тяжелое. Их жизни ничего не угрожает, отметил губернатор.

О крушении Ту-22М3 в Иркутской области днем 15 июня сообщили очевидцы. В Минобороны России подтвердили данную информацию. По информации ведомства, инцидент произошел во время планового учебно-тренировочного полета. Чрезвычайное происшествие произошло во время захода бомбардировщика на посадку.

Кобзев сообщал, что пилотов самолета нашли недалеко от села Каменка местные жители. По его словам, летчики успели катапультироваться.

Ранее в Татарстане рухнул самодельный летательный аппарат.