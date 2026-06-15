Очевидцы заявили о крушении военного самолета в Иркутской области

В Иркутской области потерпел крушение тяжелый сверхзвуковой самолет Ту-22М3. Об этом сообщил Telegram-канал Baza со ссылкой на очевидцев.

По данным канала, воздушное судно упало на берегу Ангары в районе Свирска. По словам очевидцев, экипаж успел эвакуироваться перед крушением.

На опубликованных кадрах видно, что самолет совершил маневр, после чего начал резко лететь вниз. Спустя время на месте начал подниматься столб дыма.

13 июня военно-транспортный самолет Ан-32 потерпел крушение в Индии. Авиакатастрофа произошла в индийском штате Ассам во время посадки на авиабазе Джорхат. На месте происшествия работали спасатели.

14 июня военный самолет потерпел крушение рядом с озером Римрок в американском штате Вашингтон, вызвав лесной пожар. Пилот воздушного судна успел катапультироваться, он был госпитализирован. Данных о типе самолета и состоянии пилота не уточнялись.

Ранее в Татарстане рухнул самодельный летательный аппарат.