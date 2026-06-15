Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Армия

Очевидцы заявили о крушении военного самолета в Иркутской области

Baza: самолет Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области

В Иркутской области потерпел крушение тяжелый сверхзвуковой самолет Ту-22М3. Об этом сообщил Telegram-канал Baza со ссылкой на очевидцев.

По данным канала, воздушное судно упало на берегу Ангары в районе Свирска. По словам очевидцев, экипаж успел эвакуироваться перед крушением.

На опубликованных кадрах видно, что самолет совершил маневр, после чего начал резко лететь вниз. Спустя время на месте начал подниматься столб дыма.

13 июня военно-транспортный самолет Ан-32 потерпел крушение в Индии. Авиакатастрофа произошла в индийском штате Ассам во время посадки на авиабазе Джорхат. На месте происшествия работали спасатели.

14 июня военный самолет потерпел крушение рядом с озером Римрок в американском штате Вашингтон, вызвав лесной пожар. Пилот воздушного судна успел катапультироваться, он был госпитализирован. Данных о типе самолета и состоянии пилота не уточнялись.

Ранее в Татарстане рухнул самодельный летательный аппарат.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Богатым можно только родиться: 8 финансовых заблуждений, которые вам вредят
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!