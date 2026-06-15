Пилотов потерпевшего крушение в Иркутской области Ту-22М3 нашли живыми

Пилотов военного самолета Ту-22М3, потерпевшего крушение в Иркутской области, нашли недалеко от села Каменка местные жители. Об этом в мессенджере «Макс» сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

По его словам, летчики успели катапультироваться. В данный момент, четырех членов экипажа доставляют в больницу.

«С экипажем уже работают медики, при необходимости людей готовы эвакуировать в областной центр», — написал Кобзев.

Он уточнил, что на месте падения самолета работают пожарные подразделения. Возгорание, возникшее на месте ЧП, удалось локализовать на площади 400 кв. метров.

Глава области добавил, что более подробная информация о крушении появится позднее.

До этого в сети появились кадры очевидцев, на которых тяжелый сверхзвуковой самолет Ту-22М3 падает на берегу Ангары в районе Свирска. На опубликованных снимках видно, что самолет совершил маневр, после чего начал резко лететь вниз. Спустя время на месте начал подниматься столб дыма.

Ранее в Татарстане рухнул самодельный летательный аппарат.