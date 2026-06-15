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Армия

В Одессе ракеты «Фламинго» взорвались при попытке запуска

«РВ»: в Одессе ракеты «Фламинго» взорвались в черте города при попытке запуска
Efrem Lukatsky/AP

В Одессе при попытке запуска крылатых ракет «Фламинго» боеприпасы сдетонировали прямо в городской черте. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

По информации журналистов, мощные взрывы и пожары произошли в районе улицы 25-й Чапаевской дивизии.

В конце мая заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов заявил, что Вооруженные силы России регулярно наносят удары по аэродрому в Староконстантинове Хмельницкой области. По его словам, с этого аэродрома взлетают Су-24 или F-16, которые наносят удары ракетами Storm Shadow или их аналогами по территории России. Он добавил, что оттуда осуществляется запуск беспилотников и ракет «Фламинго». При этом аэродром оборудован множеством защитных укрытий для самолетов и военной техники.

15 июня Минобороны РФ сообщило, что в ходе массированного удара был поражен завод «Маяк» в Киеве, который, по данным ведомства, производит стартовые ускорители для крылатых ракет «Фламинго». Также удары пришлись по «Киевскому агрегатному заводу» и «Авиаремонтному заводу №410 гражданской авиации», которые занимаются производством воздушных и космических летательных аппаратов.

Ранее эксперт рассказал, как удары по Одессе влияют на поставки западного оружия.

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