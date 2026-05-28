Заслуженный летчик России раскрыл цели удара ВС РФ по аэродрому в Староконстантинове

Попов: с аэродрома в Староконстантинове взлетают F-16 и запускаются «Фламинго»
Вооруженные силы (ВС) России регулярно наносят удары по аэродрому в Староконстантинове Хмельницкой области. Цели таких атак назвал заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в беседе с изданием aif.ru.

По его словам, с этого аэродрома взлетают Су-24 или F-16, которые наносят удары ракетами Storm Shadow или их аналогами по территории России. Генерал допустил, что из Староконстантинова могли вылететь украинские самолеты, которые на днях атаковали Севастополь.

«ВСУ могли взлетать для этих ударов как раз оттуда», — сказал он.

Попов отметил, что в Староконстантинове украинские истребители и бомбардировщики проводят техническую подготовку.

Он добавил, что оттуда осуществляется запуск беспилотников и ракет «Фламинго». При этом аэродром оборудован множеством защитных укрытий для самолетов и военной техники.

В ночь на 27 мая Севастополь попал под удар Вооруженных сил Украины. Во время атаки украинская ракета попала в здание Южного управления Центробанка — загорелась крыша, а в соседних домах выбило окна и повредило балконы. По данным властей, ВСУ использовали беспилотники и ракеты Storm Shadow. Как Севастополь пережил комбинированный удар — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Шойгу раскрыл, когда Россия может ударить по Киеву.

 
