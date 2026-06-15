Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Армия

Минобороны РФ назвало военные предприятия Украины, по которым наносились удары

Минобороны: ВС поразили «Киевский завод «Радар», «Завод Маяк» и другие объекты
Russian Defence Ministry/Global Look Press

Российские войска нанесли массированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины в Киеве, Харькове и Днепропетровске. Об этом сообщило Минобороны РФ в «Максе».

По его информации, в результате этого удара, в том числе, были поражены «Киевский завод «Радар», «Завод Маяк», «Киевский государственный завод «Буревестник», «Киевский агрегатный завод» и «Авиаремонтный завод №410 гражданской авиации».

Кроме того, под удар попали «Киевский инновационный терминал «Новая почта», «Днепровский завод электромеханического оборудования», промышленные предприятия в Харькове «Гринхаус Солюшн» и ООО «ДТ-1 групп».

Помимо этого, ВС РФ нанесли поражение военным аэродромам Васильков, Умань, Черкассы и Красная Слободка.

До этого Telegram-канал «Военкоры русской весны» сообщил, что по Киеву ударили более 25 баллистических ракет и не менее семи «Цирконов».

Ранее эксперт рассказал, как удары по Одессе влияют на поставки западного оружия.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Дата подписания сделки США и Ирана, продажи несуществующих туров и опасность шаровой молнии. Что нового к утру 15 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!