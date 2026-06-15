Минобороны РФ назвало военные предприятия Украины, по которым наносились удары

Минобороны: ВС поразили «Киевский завод «Радар», «Завод Маяк» и другие объекты

Российские войска нанесли массированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины в Киеве, Харькове и Днепропетровске. Об этом сообщило Минобороны РФ в «Максе».

По его информации, в результате этого удара, в том числе, были поражены «Киевский завод «Радар», «Завод Маяк», «Киевский государственный завод «Буревестник», «Киевский агрегатный завод» и «Авиаремонтный завод №410 гражданской авиации».

Кроме того, под удар попали «Киевский инновационный терминал «Новая почта», «Днепровский завод электромеханического оборудования», промышленные предприятия в Харькове «Гринхаус Солюшн» и ООО «ДТ-1 групп».

Помимо этого, ВС РФ нанесли поражение военным аэродромам Васильков, Умань, Черкассы и Красная Слободка.

До этого Telegram-канал «Военкоры русской весны» сообщил, что по Киеву ударили более 25 баллистических ракет и не менее семи «Цирконов».

Ранее эксперт рассказал, как удары по Одессе влияют на поставки западного оружия.