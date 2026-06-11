Стало известно, как удары по Одессе влияют на поставки западного оружия

Удары по Одессе стали показательным примером эффективного уничтожения украинско-западной логистики, и подрывают желание Запада продолжать активные поставки вооружения Киеву. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил директор Центра стратегической конъюнктуры, военный эксперт Иван Коновалов.

«То, что сейчас происходит в Одессе в плане нанесения наших ударов по украинской и западной логистике, — это показательный момент. Потому что Одесса — один из таких хабов западного оружия. При этом Одесса очень открыта, и все, что там происходит, становится очень быстро достоянием общественности. И это показательно — то, что наши удары эффективны», — отметил эксперт.

По его словам, открытость города не позволяет киевским властям скрывать реальные последствия атак, что напрямую влияет на готовность Запада продолжать поставки вооружений.

«Для тыла ВСУ наступили тяжелейшие времена. Это сказывается на фронте. У Запада все меньше желания осуществлять поставки, которые тут же будут уничтожаться российскими военными», —заключил Коновалов.

Атаки Вооруженных сил России на порты Одесской области могут привести к обвалу украинского экспорта. Об этом сообщил Всеукраинский аграрный совет (UAS).

«Сегодня ситуация в портах Одесской области достигла критической точки. Систематические российские обстрелы разрушают логистическое сердце Украины», — отмечается в заявлении аграриев.

Ранее на Украине сообщили о подготовке России к запуску ракеты «Орешник».