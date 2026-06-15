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Армия

ВС России нанесли поражение «Геранью» энергообъекту в Днепропетровской области

МО: ВС РФ нанесли удар «Геранью» по энергообъекту ВСУ в Днепропетровской области
Shutterstock

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар беспилотниками «Герань» по энергетическому объекту в Зеленодольске Днепропетровской области, который использовался для ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Под удары российских войск попали объекты оборонно-промышленного комплекса Украины в Киеве, Харькове и Днепропетровске: киевский завод «Радар», «Беспилотные технологии», завод «Маяк», «Фламинго», киевский государственный завод «Буревестник». Также удары пришлись по «Киевскому агрегатному заводу» и «Авиаремонтному заводу №410 гражданской авиации». Они занимаются производством воздушных и космических летательных аппаратов, выпуском и ремонтом авиационных турбореактивных двигателей, а также комплектующих для БПЛА большой и средней дальности.

14 июня специалисты беспилотных систем точечной работой «Герани» поразили украинский пункт управления БПЛА в районе населенного пункта Новогришино в Донецкой народной республике.

До этого стало известно, что российские военные отработали дронами «Герань» по цехам, готовившим украинские беспилотники в районе Чугуева в Харьковской области.

Ранее в Минобороны РФ ответили на обвинения Зеленского в ударе по Киево-Печерской лавре.

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