Российские «Герани» поразили цеха по производству беспилотников ВСУ в Харьковской области

«Герани» уничтожили цеха по производству БПЛА под Чугуевым в Харьковской области

Вооруженные силы России с помощью дронов «Герань» уничтожили цеха по производству украинских беспилотников в районе Чугуева в Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Других подробностей не приводится.

13 июня военкоры сообщили, что 43 российских FPV-беспилотника уничтожили мост в Харьковской области. Речь идет о переправе через речку Нитрус в районе села Андреевка.

10 июня сообщалось, что в Чугуеве Харьковской области 39-я бригада морской пехоты Вооруженных сил Украины понесла существенные потери после поражения мест размещения подразделений. Источник в российских силовых структурах заявил, что ВСУ понесли потери в результате комплексного огневого поражения по местам размещения военнослужащих. По словам собеседника агентства, информацию о последствиях удара подтвердили местные жители.

Отмечается, что личный состав бригады ВСУ находился в гостинице «Биг-Хаус».

Ранее бойцы ВСУ в Харьковской области заминировали тела сослуживцев и сбежали.