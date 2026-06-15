Уничтожены еще четыре направлявшихся к Москве украинских дрона

Собянин: отражена атака еще четырех беспилотников, летевших на Москву

Сбиты направлявшиеся к Москве четыре беспилотных летательных аппарата. Об этом мэр российской столицы Собянин сообщил на своем канале в мессенджере «Макс».

Сейчас на месте падения обломков беспилотников работают специалисты экстренных служб.

14 июня Минобороны России сообщило, что дежурные средства противовоздушной обороны за семь часов перехватили и уничтожили 104 украинских беспилотных летательных аппарата.

Накануне утром министерство обороны РФ сообщило, что средства противовоздушной обороны за ночь сбили 249 беспилотников Вооруженных сил Украины над территорией России.

13 июня стало известно, что Вооруженные силы Украины в День России и День рождения Энергодара, нанесли 26 ударов по администрации города-спутника Запорожской АЭС.

Ранее ВСУ нанесли массированный удар дронами по России.