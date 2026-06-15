Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Армия

Уничтожены еще четыре направлявшихся к Москве украинских дрона

Собянин: отражена атака еще четырех беспилотников, летевших на Москву
Евгений Биятов/РИА Новости

Сбиты направлявшиеся к Москве четыре беспилотных летательных аппарата. Об этом мэр российской столицы Собянин сообщил на своем канале в мессенджере «Макс».

Сейчас на месте падения обломков беспилотников работают специалисты экстренных служб.

14 июня Минобороны России сообщило, что дежурные средства противовоздушной обороны за семь часов перехватили и уничтожили 104 украинских беспилотных летательных аппарата.

Накануне утром министерство обороны РФ сообщило, что средства противовоздушной обороны за ночь сбили 249 беспилотников Вооруженных сил Украины над территорией России.

13 июня стало известно, что Вооруженные силы Украины в День России и День рождения Энергодара, нанесли 26 ударов по администрации города-спутника Запорожской АЭС.

Ранее ВСУ нанесли массированный удар дронами по России.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Статус «(не) свободен». Как понять, что вы угодили в ловушку отношений без обязательств
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!