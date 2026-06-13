В День России ВСУ нанесли рекордное число ударов по администрации Энергодара

Пухов: в День России ВСУ нанесли рекордные 26 ударов по администрации Энергодара

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 12 июня, в День России и День рождения Энергодара, нанесли 26 ударов по администрации города-спутника Запорожской АЭС. Об этом заявил мэр Максим Пухов в своем Telegram-канале.

«Именно этот день враг выбрал, чтобы нанести рекордное количество ударов по администрации Энергодара. 26 прилетов БПЛА по зданию. За одни сутки. В праздник. Намеренно «поздравляли» нас», — написал он.

По словам Пухова, 13 июня ВСУ снова наносят удары по инфраструктуре Энергодара, чтобы лишить жителей света, воды и связи.

Градоначальник отметил, что город выстоит, а «каждый удар только прибавляет нам злости».

11 июня Пухов сообщил, что украинские военные четыре раза атаковали территорию медсанчасти в Энергодаре.

В этот же день в администрации заявили, что город был обесточен более суток из-за атак ВСУ на энергетическую систему Запорожской области. Там уточнили, что социальные объекты в городе запитаны от генераторов.

Ранее украинские беспилотники атаковали «Тепловодоканал» в Энергодаре.