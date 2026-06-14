В Минобороны России рассказали о сбитых за день беспилотниках

Минобороны: за семь часов над регионами России сбили 104 беспилотника

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за семь часов в воскресенье, 14 июня, перехватили и уничтожили 104 украинских беспилотника. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство обороны России.

В публикации отмечается, что дроны самолетного типа были сбиты в промежутке с 14:00 до 21:00 мск.

Беспилотники уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской областями.

Кроме того, ПВО сбили дроны в небе над Ростовской, Смоленской, а также над Тверской и Тульской областями. Также беспилотники были уничтожены над Московским регионом, Крымом, Краснодарским краем и акваториями Азовского и Черного морей.

Утром 14 июня министерство обороны РФ сообщило, что средства противовоздушной обороны сбили 249 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией России за ночь.

Кроме того, были поражены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 150 районах.

Ранее в Минобороны рассказали о продвижении ВС РФ в Константиновке.