Силы ПВО перехватили более 100 беспилотников за семь часов

Минобороны РФ: 110 украинских дронов сбито над Россией за семь часов

Силы противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ перехватили 110 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами. Об этом проинформировало Минобороны РФ в мессенджере «Макс».

По информации военного ведомства, с 7.00 до 14.00 мск дроны были перехвачены над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Костромской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской, Ярославской областями, а также над Московским регионом, Республикой Крым, Краснодарским краей и акваторией Черного моря.

До этого в Министерстве обороны рассказали, что за минувшие сутки системы ПВО уничтожили 14 управляемых авиабомб и 483 дрона Вооруженных сил Украины.

14 июня атаки дронов привели к пожару на морском терминале в Краснодарском крае, остановке движения на трассе из Ярославля в сторону Москвы, в Курской, Смоленской и Орловской областях пострадали мирные жители.

Ранее военнослужащий «Фанат» рассказал, как в Сумской области российские и украинские беспилотники бьются друг с другом.