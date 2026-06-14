В Минобороны РФ подсчитали количество сбитых за сутки дронов ВСУ

Минобороны: силы ПВО за сутки сбили 14 управляемых авиабомб и 483 дрона ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки ликвидировали 14 управляемых авиационных бомб и 483 беспилотника самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказала пресс-служба министерства обороны РФ в суточной сводке, опубликованной в мессенджере «Макс».

В ведомстве также уточнили, что за время проведения спецоперации российские военные уничтожили 671 самолет, 284 вертолета, 162 201 БПЛА и другую технику украинских войск.

Накануне глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что ВСУ ударили при помощи дрона по центральному рынку в Сватово, семь человек получили ранения.

12 июня президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что украинские войска расширяют использование беспилотников самолетного типа для ударов вглубь России, чтобы внести раскол в российское общество, нанести моральный и экономический ущерб, а также посеять растерянность среди россиян. Глава государства подчеркнул: у Киева «ничего не получится».

Ранее в Госдуме объяснили удары ВСУ по ведущим в Крым мостам.