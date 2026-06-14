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Армия

«Дроны против дронов:»: российский военный рассказал о войне беспилотников на фронте

РИА Новости: ВС РФ ведут бои «дроны против дронов» в Сумской области
Станислав Красильников/РИА Новости

Расчеты беспилотных систем российской группировки войск «Север» ведут масштабное противостояние с украинскими дронами в Сумской области. Об этом РИА Новости сообщил военнослужащий с позывным «Фанат».

По его словам, в районе боевых действий беспилотники участвуют не только в атаках на цели и разведке, но и вступают в прямое противоборство друг с другом.

Военный отметил, что на фронте сложилась практика регулярных перехватов одних беспилотников другими. Такие столкновения происходят как в воздухе, так и на земле, на различных высотах и скоростях.

Собеседник агентства обратил внимание, что российские расчеты ударных и разведывательных БПЛА ведут широкомасштабные бои с украинскими беспилотниками в Сумской области.

По словам «Фаната», российские мультироторные дроны-истребители продолжают эффективно перехватывать украинские ударные беспилотники самолетного типа на значительных высотах и скоростях.

Ранее российский морпех с позывным «Хантер» сбил шесть украинских дронов из пулемета за один бой.

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