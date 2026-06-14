На Кубани потушили пожар на морском терминале, возникший после атаки дронов ВСУ

В Краснодарском крае потушили пожар на морском терминале в поселке Волна

Возгорание на морском терминале в поселке Волна Темрюкского района ликвидировано. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края в своем канале в мессенджере «Макс».

По данным оперштаба, объекты инфраструктуры терминала загорелись в результате атаки вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в ночь на 13 июня. Пожар тушили 135 человек и 38 единиц техники, в том числе от МЧС России.

О возгорании на морском терминале в Темрюкском районе сообщил ночью 13 июня губернатор региона Вениамин Кондратьев. По его словам, пожар произошел после падения обломков украинских беспилотников. Один человек в результате атаки не выжил, губернатор выразил соболезнования его семье. Еще трое пострадали.

14 июня обломки беспилотников попали в промышленные объекты по хранению топлива в Ярославской области. По словам губернатора Михаила Евраева, на регион была совершена массовая атака украинских БПЛА. Большинство дронов сбили. Возгорание ликвидируют специальные службы, пострадавших нет.

Ранее режим ЧС ввели в многоэтажке Краснодара после атаки дрона ВСУ.