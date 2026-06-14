Стало известно о продвижении российской армии в районе Красноармейска и на Лиманском направлении

Deep State: ВС РФ продвинулись к северу от Красноармейска

Российские войска продвинулись к северу от Красноармейска (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике. Такие данные опубликовал украинский военный паблик Deep State.

На карте красным цветом отмечено продвижение российских Вооруженных сил в районе Красного Лимана, а также в районе населенного пункта Закотное (Краматорский район, ДНР).

В мае начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов сообщал, что российская армия контролирует 85% территории Красного Лимана.

Город является крупным административным центром и железнодорожным узлом, контроль над которым открывает путь на Славянск и Краматорск. 14 мая глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска берут город в огневой мешок.

Красноармейск был взят под контроль Вооруженными силами России в декабре прошлого года. Генерал Герасимов подчеркнул, что взятие города стало важным этапом в освобождении всего Донбасса.

Ранее Минобороны РФ сообщило\ о зачистке Первомайского района в донецкой Константиновке и продвижении ВС РФ в двух микрорайонах города.