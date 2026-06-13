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Армия

В Минобороны рассказали о продвижении ВС РФ в Константиновке

Минобороны: штурмовики РФ за сутки освободили 172 здания в Константиновке
Oleg Petrasiuk/Ukraine's 24th Mechanized Brigade via AP

Российские штурмовики завершают зачистку Первомайского района Константиновки в Донецкой народной республике и продолжают успешно продвигаться в двух микрорайонах города. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«Штурмовые группы 3-й, 8-й армий и 3-го армейского корпуса успешно продвигаются в микрорайонах Красный Октябрь, Красный городок и завершают зачистку Первомайского района», — рассказали в МО.

По информации министерства, за минувшие сутки российские освободили 172 здания. В ходе операции было уничтожено до 40 украинских военнослужащих, три боевые бронемашины и четыре автомобиля, принадлежащие ВСУ.

Всего в зоне ответственности группировки войск «Юг» украинские силы потеряли до 115 военнослужащих, немецкий танк «Leopard-2» производства ФРГ, 13 автомобилей и три орудия полевой артиллерии.

11 июня сообщалось, что ВС РФ установили полный контроль над восточной частью Константиновки и вышли на северо-восточные окраины города.

Ранее украинский боец записал «предфинальное видео» из подвала здания в Константиновке.

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