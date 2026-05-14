Пушилин рассказал о попадании города ДНР в огневой мешок

Пушилин: российские войска берут в огневой мешок Красный Лиман в ДНР
Вооруженные силы России берут в огневой мешок город Красный Лиман, расположенный в Донецкой народной республике. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в интервью ТАСС в рамках XVII Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».

По его словам, бои продолжаются на северо-западе населенного пункта.

«В восточной и в юго-восточной частях города — улучшаются наши позиции», — сказал политик.

Он отметил, что российские войска осуществляют охват Красного Лимана.

Накануне военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что сроки взятия под контроль всего Донбасса армией России зависят от ее конкретных действий. По его мнению, если будет принято решение о применении тактического ядерного оружия на Украине, то вытеснение ВСУ из региона может произойти гораздо раньше осени 2026 года.

Так Кнутов прокомментировал сообщение британской газеты Financial Times о том, что Россия планирует полностью взять под контроль Донбасс к осени.

5 мая обозреватели Telegram-канала «Военная хроника» заявили, что решающая стадия финального сражения за Донбасс наступила, хоть и с небольшой задержкой по сравнению с первоначальными прогнозами.

Ранее стало известно, какой процент территории Донбасса находится под контролем ВСУ.

 
