Герасимов рассказал об уличных боях в Красном Лимане

Российская армия контролирует 85% территории города Красный Лиман. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов, его слова приводит Минобороны в своем Telegram-канале.

Штурмовые подразделения 25-й армии ведут уличные бои в населенном пункте, который является крупным административным центром и железнодорожным узлом, рассказал начальник Генштаба ВС РФ.

«Под нашим контролем находится 85% территории города», — сказал Герасимов, отметив, что боевые действия ведутся на территории Национального парка «Святые горы».

Кроме того, сообщил генерал, продолжаются уличные бои в Великой Шапковке, Шийковке, Новом Мире, Дружелюбовкае и Чернещине, 20-я армия наступает на запад в Харьковской области.

14 мая глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска берут Красный Лиман в огневой мешок. По его данным, бои продолжаются на северо-западе города.

Ранее сообщалось, что ВС РФ ударили по селу под Киевом, где находятся особняки Ермака и Миндича.

 
