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Армия

На подлете к Москве сбили четыре БПЛА

Собянин: система ПВО сбила четыре БПЛА на подлете к Москве
Naypong Studio/Shutterstock/FOTODOM

Четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА), летевших на Москву, уничтожены системой противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».

Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, добавил он.

12 июня Москва подверглась массированному налету украинских дронов. Как сообщал Собянин, средства ПВО за день сбили 27 беспилотников.

По данным Минобороны РФ, 13 июня российские средства ПВО перехватили и уничтожили 109 украинских беспилотников самолетного типа над различными регионами России и акваторией Черного моря. Беспилотники сбиты над Белгородской, Курской, Тульской, Липецкой, Калужской, Орловской, Смоленской, Брянской, Рязанской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и над Черным морем, уточнили в ведомстве.

Ранее более 185 БПЛА атаковали регионы России.

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