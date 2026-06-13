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Армия

В ДНР три человека, включая ребенка, пострадали при атаках ВСУ

Пушилин: в ДНР двое взрослых и ребенок пострадали при атаках БПЛА ВСУ
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Три мирных жителя ДНР, в том числе ребенок, пострадали из-за атак беспилотников ВСУ. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что в Никитовском районе Горловки ранения средней степени тяжести получили девочка 2017 года рождения и ее мама — женщина 1999 года рождения.

Кроме того, в Еленовке городского округа Докучаевск пострадал мужчина 1976 года рождения.

«Всем оказывается квалифицированная медицинская помощь. Желаю скорейшего выздоровления», — написал Пушилин.

Также, по словам главы ДНР, получили повреждения жилое домостроение, три объекта гражданской инфраструктуры, автомобили в городских округах Горловка, Дебальцево, Докучаевск, Енакиево и в Кременевке Володарского муниципального округа.

13 июня украинские войска вновь ударили по транспортному цеху ЗАЭС. Повреждены три автомобиля, два из которых полностью уничтожены огнем. Кроме того, пострадали топливозаправочные колонки и остекление здания цеха.

В этот же день в результате детонации взрывного устройства ВСУ на территории частного домовладения в селе Чайки Белгородской области пострадал несовершеннолетний. 13-летнего мальчика с проникающим ранением легкого и множественными осколочными ранениями лица и тела в тяжелом состоянии увезли в детскую областную клиническую больницу.

Ранее в Госдуме объяснили удары ВСУ по ведущим в Крым мостам.

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