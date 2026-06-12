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Армия

В Брянской области беспилотник ВСУ атаковал энергетический объект

Ковальчук: беспилотник ВСУ повредил энергетический объект в Новозыбкове
Inna Varenytsia/Reuters

Украинский беспилотник повредил объект энергетической инфраструктуры в Новозыбкове. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук в своем Telegram-канале.

По его словам, специалисты принимают все возможные меры по стабилизации подачи электроэнергии.

11 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары из артиллерии по поселку Суземка Брянской области. В результате атаки не удалось спасти двух мирных жителей, одним из которых был директор Брянского биосферного заповедника «Брянский лес» Александр Никитенков. Также ранения получили еще два человека.

В тот же день ВСУ ударили по автозаправочным станциям в Стародубе в Брянской области. Ранения получили семь человек, среди них 16-летний подросток. Также в результате атаки осколками были повреждены пять гражданских автомобилей.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила удар ВСУ по АЗС, назвав руководство Украины «киевскорежимными вампирами».

Ранее беспилотник ВСУ атаковал бензовоз на заправке в Херсонской области.

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