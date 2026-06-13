В Белгородской области ребенок пострадал при детонации взрывного устройства ВСУ

В Белгородской области из-за ВСУ пострадали ребенок и боец «Орлана»

В результате детонации взрывного устройства ВСУ на территории частного домовладения в селе Чайки Белгородской области пострадал несовершеннолетний. Об этом сообщил в мессенджере «Макс» региональный оперативный штаб.

«13-летнего мальчика с проникающим ранением легкого и множественными осколочными ранениями лица и тела в тяжелом состоянии бригада скорой доставляет в детскую областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается», — говорится в публикации.

В Грайвороне в ходе отражения атаки БПЛА боец «Орлана» получил осколочные ранения. Сослуживцы доставили мужчину в медучреждение, ему продолжают оказывать помощь.

Также в населенном пункте украинские войска совершили сброс взрывного устройства с беспилотника. Из-за этого пробита кровля частного дома, а также выбиты окна в надворной постройке.

Кроме того, ВСУ атаковали села Глотово и Никольское, город Шебекино, поселки Борисовка, Красная Яруга, Отрадовский, Ракитное и Октябрьский. Повреждения получили частные дома, хозпостройки, автомобили, инфраструктурные объекты.

В селе Грузское из-за сброса взрывных устройств с БПЛА огнем уничтожен социальный объект.

Ранее украинские войска атаковали транспортный цех Запорожской АЭС.