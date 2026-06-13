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Армия

Украинские войска атаковали транспортный цех Запорожской АЭС

ВСУ нанесли новый удар по транспортному цеху ЗАЭС
AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь атаковали транспортный цех Запорожской АЭС. Об этом рассказала пресс-служба станции в мессенджере «Макс».

Из-за ударов украинских войск были повреждены три автомобиля, два из которых полностью уничтожены огнем. Кроме того, пострадали топливозаправочные колонки и остекление здания цеха.

«Киевские террористы продолжают целенаправленные попытки нарушить работу системы доставки персонала Запорожской АЭС и системы материально-технического обеспечения станции», — говорится в публикации.

В пресс-службе ЗАЭС уточнили, что сохраняется высокая угроза повторных атак на объекты инфраструктуры станции.

8 июня постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что нежелание Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прямо называть виновную сторону в атаках на Запорожскую атомную электростанцию поощряет ВСУ продолжать удары.

5 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что до серьезной катастрофы на ЗАЭС остается всего один шаг, однако Запад, похоже, считает, что сможет оставаться в стороне в случае ядерной аварии.

Ранее ядерщик раскрыл последствия атаки по реактору Запорожской АЭС.

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