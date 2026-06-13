Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь атаковали транспортный цех Запорожской АЭС. Об этом рассказала пресс-служба станции в мессенджере «Макс».

Из-за ударов украинских войск были повреждены три автомобиля, два из которых полностью уничтожены огнем. Кроме того, пострадали топливозаправочные колонки и остекление здания цеха.

«Киевские террористы продолжают целенаправленные попытки нарушить работу системы доставки персонала Запорожской АЭС и системы материально-технического обеспечения станции», — говорится в публикации.

В пресс-службе ЗАЭС уточнили, что сохраняется высокая угроза повторных атак на объекты инфраструктуры станции.

8 июня постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что нежелание Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прямо называть виновную сторону в атаках на Запорожскую атомную электростанцию поощряет ВСУ продолжать удары.

5 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что до серьезной катастрофы на ЗАЭС остается всего один шаг, однако Запад, похоже, считает, что сможет оставаться в стороне в случае ядерной аварии.

Ранее ядерщик раскрыл последствия атаки по реактору Запорожской АЭС.