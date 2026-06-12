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Армия

Путин увеличил штатную численность российской армии

Путин увеличил штатную численность ВС РФ до 2,399 млн человек
Александр Щербак/РИА Новости

Президент России Владимир Путин своим указом увеличил численность Вооруженных сил страны. Документ размещен на официальном портале опубликования правовых актов.

Штатная численность ВС РФ установлена в количестве 2 млн 399 тыс. 130 человек, в их числе — 1 млн 510 тыс. военнослужащих.

В марте, численность Вооруженных сил РФ также была увеличена. Она достигла составила 2 млн 391 тыс. 770 единиц, их них военнослужащих — 1 млн 502 тыс. 640 человек.

Таким образом, в сравнении с предыдущим указом штатная численность военнослужащих в российской армии выросла на 7360 человек.

До этого стало известно, что российская армия заняла второе место в обновленном рейтинге военной мощи армий мира Global Firepower. Первое место в рейтинге традиционно заняла армия США, а третье — Китая. По информации составителей рейтинга, на вооружении России стоит наибольшее в мире количество артиллерийских орудий, подводных лодок и кораблей класса корвет.

Ранее Путин назвал численность российской группировки в зоне СВО.

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