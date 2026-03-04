Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Армия

Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил

Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил РФ на 2 640 человек
Александр Кряжев/РИА Новости

Штатная численность российских Вооруженных сил России выросла более чем на 2,5 тыс. человек. Это следует из указа президента РФ Владимира Путина, документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно документу, штатная численность Вооруженных сил РФ установлена в количестве 2 млн 391 тыс. 770 единиц, их них военнослужащих — 1 млн 502 тыс. 640 человек. Помимо кадровых военных, в ВС числится гражданский персонал.

В сравнении с указом 2024 года, когда Путин поручил довести штатную численность российской армии до 2 млн 389 тыс. 130 единиц, в том числе 1,5 млн военнослужащих, штатная численность ВС выросла на 2 640 человек.

Указ опубликован 4 марта и вступил в силу.

До этого министр обороны России Андрей Белоусов сообщал, что в 2025 году на военную службу по контракту добровольно поступило почти 410 тысяч россиян и почти две трети из них — молодые люди до 40 лет.

Ранее Путин назвал российскую армию самой боеспособной в мире.

 
Теперь вы знаете
Группа BTS возвращается: что известно о новом альбоме «Arirang» и мировом туре
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!