Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил

Штатная численность российских Вооруженных сил России выросла более чем на 2,5 тыс. человек. Это следует из указа президента РФ Владимира Путина, документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно документу, штатная численность Вооруженных сил РФ установлена в количестве 2 млн 391 тыс. 770 единиц, их них военнослужащих — 1 млн 502 тыс. 640 человек. Помимо кадровых военных, в ВС числится гражданский персонал.

В сравнении с указом 2024 года, когда Путин поручил довести штатную численность российской армии до 2 млн 389 тыс. 130 единиц, в том числе 1,5 млн военнослужащих, штатная численность ВС выросла на 2 640 человек.

Указ опубликован 4 марта и вступил в силу.

До этого министр обороны России Андрей Белоусов сообщал, что в 2025 году на военную службу по контракту добровольно поступило почти 410 тысяч россиян и почти две трети из них — молодые люди до 40 лет.

Ранее Путин назвал российскую армию самой боеспособной в мире.