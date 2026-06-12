Путин успокоил разволновавшегося на встрече с ним участника СВО

Путин: пули на фронте волновали участников СВО меньше встречи в Кремле

Участники специальной военной операции (СВО) спокойнее чувствуют себя на фронте под пулями, чем в Кремле. Об этом в шутку заявил глава государства Владимир Путин взволнованному бойцу, следует из сообщения на сайте президентской пресс-службы.

Сержант морской пехоты 155-го полка, выступая с докладом перед российским лидером, несколько раз повторил, что «очень переживает».

«Знаете, под пулями вы меньше переживаете, чем здесь, я понимаю», — подбодрил его Путин.

Военнослужащий согласился с президентом.

«Мы под пулями более, наверное, естественно себя ведем, когда не перед главой государства», — признал он.

Встреча с представителями разных подразделений пехоты с разных направлений фронта была организована в честь Дня России. Путин попросил бойцов поделиться своими оценками ситуации в зоне СВО, выступить с предложениями и вопросами по поводу повышения эффективности решения боевых задач.

Он также сообщил, что в настоящее время численность группировки Вооруженных сил России на линии боевого соприкосновения в зоне СВО превышает 700 тысяч человек.

Ранее Путин заявил, что Россия восемь лет убеждала Киев договориться с Донбассом.