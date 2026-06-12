Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Путин заявил, что Россия восемь лет убеждала Киев договориться с Донбассом

Путин: Россия восемь лет пыталась убедить Киев наладить диалог с Донбассом
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что на протяжении восьми лет Россия безуспешно пыталась убедить Киев наладить диалог с Донбассом. Слова главы государства приводит РИА Новости.

Путин отметил, что Россия на протяжении восьми лет ожидала мирного разрешения конфликта в регионе, но в конечном итоге была вынуждена прибегнуть к защите местных жителей с помощью военных действий.

Москва, по словам президента, не выступает зачинщиком текущего вооруженного противостояния на Украине, напротив — страна вынуждена обороняться от массированного давления объединенных сил Запада.

Путин отметил, что государства — члены НАТО планомерно расширяют свое участие в антироссийской кампании, а первопричиной эскалации стали события 2014 года, связанные со сменой власти на Украине.

Запад, по словам президента, давно признал, что Минские соглашения были подписаны с целью дать возможность киевским властям запастись оружием и возобновить боевые действия.

Ранее Путин назвал численность российской группировки в зоне СВО.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Отказ от смартфона не сделает вашу жизнь ярче. Почему дофаминовое голодание не работает и что практиковать вместо него
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!