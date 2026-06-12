На подлете к Москве сбили семь беспилотников

Собянин: силы ПВО сбили семь БПЛА, направлявшихся на Москву

Семь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые направлялись в сторону Москвы, были уничтожены силами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Незадолго до этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что военные отражают попытку атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город. Он уточнил, что в населенном пункте работают средства ПВО и мобильные огневые группы.

Накануне вечером ВСУ четыре раза атаковали территорию медсанчасти в Энергодаре Запорожской области.

11 июня в министерстве обороны России сообщили, что системы противовоздушной обороны в ночь на четверг ликвидировали 330 украинских дронов над территорией РФ.

Ранее в Кремле прокомментировали продолжающиеся атаки беспилотников ВСУ в России.