На подлете к Москве сбили семь беспилотников

Семь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые направлялись в сторону Москвы, были уничтожены силами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Незадолго до этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что военные отражают попытку атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город. Он уточнил, что в населенном пункте работают средства ПВО и мобильные огневые группы.
Накануне вечером ВСУ четыре раза атаковали территорию медсанчасти в Энергодаре Запорожской области.
11 июня в министерстве обороны России сообщили, что системы противовоздушной обороны в ночь на четверг ликвидировали 330 украинских дронов над территорией РФ.
Ранее в Кремле прокомментировали продолжающиеся атаки беспилотников ВСУ в России.