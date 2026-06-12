В Севастополе отражают атаку ВСУ

Развожаев: системы ПВО и мобильные группы отражают атаку ВСУ в Севастополе

В Севастополе отражают попытку атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Уважаемые севастопольцы! В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Не пренебрегайте мерами безопасности!» — написал глава города.

Развожаев призваж жителей города покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах.

Накануне Развожаев заявил, что 10 многоквартирных домов и пять частных домов получили повреждения при атаке ВСУ на Севастополь. Атаки произошли в Гагаринском районе и в двух на Корабельной стороне. В многоэтажках разбиты окна и повреждены балконы.

До этого в Минобороны сообщили, что средства противовоздушной обороны в ночь на 11 июня уничтожили 330 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией России, в том числе над Республикой Крым.

Ранее в ВСУ заявили, что скоро «изолируют» Крым от России.