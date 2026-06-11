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Минобороны раскрыло число уничтоженных беспилотников ВСУ над Россией за ночь

Минобороны: силы ПВО уничтожили 330 украинских БПЛА над Россией за ночь
Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 330 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией России за ночь. Об этом сообщило министерство обороны России.

«В период с 20:00 10 июня до 7:00 11 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 330 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — проинформировало российское оборонное ведомство.

По данным Минобороны РФ, беспилотники были уничтожены над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Смоленской, Тверской, Тульской, Владимирской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, республикой Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Ночью мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что средства ПВО уничтожили 69 беспилотников ВСУ, которые летели в сторону Москвы.

Российские военные в период с 8:00 до 20:00 (мск) 10 июня перехватили и уничтожили над Россией 203 украинских БПЛА самолетного типа. По информации Минобороны РФ, дроны были ликвидированы над территориями Самарской, Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Калужской, Рязанской, Тульской, Смоленской, Тверской областей, Московского региона, Краснодарского края, республики Крым, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

Ранее в Госдуме рассказали о тактике дроновых атак Украины.

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