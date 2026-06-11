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ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Эксперт спрогнозировал развитие событий вокруг США и Ирана после обмена ударами

Политолог Сажин: говорить об окончании перемирия между США и Ираном пока рано
Majid Asgaripour/WANA/Reuters

На данный момент рано говорить о том, что перемирие между США и Ираном сошло на нет. Тем не менее, обмен ударами может перерасти в полноценную эскалацию, особенно учитывая, что стороны выдвигают друг другу слишком жесткие требования. Такое мнение в интервью газете «Взгляд» высказал политолог Владимир Сажин.

«Кроме того, важно учитывать, что за скобки выведен Израиль, который настроен радикально. Еврейское государство не готово смириться с существующим режимом в Иране», — отметил эксперт.

При этом президенту США Дональду Трампу вряд ли нужно расширение боевых действий на Ближнем Востоке, учитывая Чемпионат мира по футболу, а также приближающиеся 250-летие независимости и промежуточные выборы в конгресс, добавил он.

10 июня Трамп обвинил Иран в затягивании переговоров и заявил, что Вашингтон намерен осуществить масштабную атаку против Исламской Республики. В ночь на 11 июня Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что американские военные начали наносить дополнительные удары по Ирану. Позднее глава Белого дома заявил, что Соединенные Штаты разбомбят Иран «к чертовой матери», если Тегеран не согласится на сделку.

В ответ Иран нанес удары по американским объектам на Ближнем Востоке. КСИР атаковал базу Аль-Харир в Курдистане на севере Ирака, американские корабли в Ормузском проливе и катер в Персидском заливе, а также силы пятого флота ВМС США в Бахрейне.

Ранее Трамп рассказал о планах по контролю над иранским рынком нефти и газа.

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