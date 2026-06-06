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Армия

В Брянской области четверо детей пострадали в результате атаки ВСУ в Брянской области

Ковальчук: пять человек ранены после удара ВСУ в Брянской области
Inna Varenytsia/Reuters

Пять жителей Брянской области, четверо из которых дети, получили ранения в результате удара беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) украинских войск. Об этом сообщил врио губернатора Егор Ковальчук в своем Telegram-канале.

«В результате целенаправленного удара дронами-камикадзе по движущемуся гражданскому автомобилю в поселке Белая Березка Трубчевского района ранены пять человек, четверо из них — дети», — написал он.

Ковальчук уточнил, что всех раненых оперативно госпитализировали. Врачи оказывают им помощь.

Днем в субботу, 6 июня, врио главы региона рассказал, что Вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками село Первомайское в Севском районе. В результате случившегося пострадали два мирных жителя — мужчина и женщина, им оперативно помогли медик. Дом был полностью уничтожен, добавил Ковальчук.

Кроме того, была совершена атака на село Демьянки в Стародубском районе. В результате еще два человека получили ранения, их также госпитализировали, рассказал врио главы области.

В этот же день Ковальчук сообщил, что в брянском селе Чубковичи при атаке БПЛА пострадали женщина и двое ее детей

Ранее БПЛА упал на парковку ТЦ «Аэропарк» в Брянске.

 
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