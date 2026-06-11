Силы ПВО уничтожили более 120 беспилотников над восемью регионами России

Минобороны: силы ПВО за семь часов уничтожили 122 украинских БПЛА над Россией

Силы противовоздушной обороны в течение семи часов днем 11 июня уничтожили над регионами России украинских беспилотника. Об этом в мессенджере «Макс» сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Отмечается, что военные сбили вражеские дроны над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областями, Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваториями Черного и Азовского морей.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что силы ПВО за сутки уничтожили 798 беспилотных летательных аппаратов и три управляемые ракеты большой дальности «Нептун» Вооруженных сил Украины в зоне проведения СВО.

Утром 11 июня оборонное ведомство информировало, что средства ПВО уничтожили 330 украинских беспилотников над территорией России за ночь.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что десять многоэтажек и пять частных домов получили повреждения во время атаки ВСУ на город.

В Белгородской области украинский беспилотник ударил по коммерческому объекту, в результате чего пострадали пять мирных жителей, в том числе два ребенка.

Ранее Медведев заявил, что Россия обеспечит свою полную безопасность победой на СВО.