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Армия

Российские войска за сутки сбили почти 800 беспилотников

Силы ПВО России сбили 798 беспилотников и три ракеты «Нептун» ВСУ
Евгений Биятов/РИА Новости

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России за сутки уничтожили 798 беспилотных летательных аппаратов и три управляемые ракеты большой дальности «Нептун» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило министерство обороны России.

«Сбиты десять управляемых авиационных бомб, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, три управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 798 БПЛА самолетного типа», — указало Минобороны РФ.

В российском оборонном ведомстве добавили, что силы Черноморского флота в юго-западной части Черного моря уничтожили украинский безэкипажный катер.

Утром 11 июня Минобороны России заявило, что средства ПВО уничтожили 330 украинских беспилотников над территорией России за ночь. По данным Минобороны РФ, беспилотники были уничтожены над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Смоленской, Тверской, Тульской, Владимирской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, республикой Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее в Госдуме рассказали о тактике дроновых атак Украины.

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