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Общество

Пять человек пострадали в результате удара ВСУ по Белгородской области

Оперштаб: три женщины и два ребенка ранены под Белгородом после удара дрона ВСУ
Наталья Селиверстова/РИА Новости

В поселке Разумное в Белгородской области беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударил по коммерческому объекту, в результате чего пострадали пять мирных жителей, в том числе два ребенка. Об этом сообщил в мессенджере «Макс» региональный оперативный штаб.

Отмечается, что пострадали девятимесячная девочка и пятилетняя девочка. Их доставили в детскую областную клиническую больницу.

Трех женщин, получивших осколочные ранения, кареты скорой помощи доставили в городскую больницу №2 Белгорода. В оперштабе заверили, что всем пострадавшим оказывают всю необходимую помощь.

У коммерческих объектов повреждены фасады и окна. Также пострадали семь автомобилей и автобус. 

Оперативные службы в настоящее время работают на месте происшествия. Информация о других возможных последствиях уточняется, говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что беспилотник ВСУ атаковал автомобиль с семьей в Белгородской области, в результате чего мужчина не выжил, его жена и 21-летний сын пострадали.

Ранее в Белгородской области от атаки дронов ВСУ пострадали три мирных жителя в поселке Борисовка.

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