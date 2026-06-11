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Армия

В Севастополе повреждены 15 домов при атаке ВСУ

Развожаев: дроны ВСУ повредили 10 многоэтажек и пять частных домов в Севастополе
Алексей Мальгавко/РИА Новости

Десять многоэтажек и пять частных домов получили повреждения во время атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в мессенджере «Макс».

По его словам, восемь из десяти многоквартирных домов, получивших повреждения, расположены в Гагаринском районе города. Еще два — на Корабельной стороне. Местные жители рассказали, что в зданиях разбиты окна и повреждены балконы.

«Также зафиксированы повреждения пяти частных домов», — добавил Развожаев.

Он отметил, что в результате атаки ВСУ пострадала женщина. Ее госпитализировали.

В ночь на 10 июня украинский беспилотник ударил по зданию панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» — одному из главных символов города и объекту культурного наследия. В результате атаки начался пожар, которому присвоили 4-й ранг сложности.

Сенатор Владимир Джабаров, комментируя атаку ВСУ на здание музея-панорамы в Севастополе, предупредил, что от России может последовать симметричный ответ по Киеву. Джабаров подчеркнул, что такой удар «повлияет на психологию тех же киевлян». Он допустил, что «пребывание нацистской власти в Киеве не в их интересах».

Ранее эксперт объяснил, кто стоит за ударом по зданию панорамы «Оборона Севастополя».

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