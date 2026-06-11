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Война США и Израиля против Ирана
Армия

Иран заявил, что американский снаряд попал в судно у берегов Омана

Mehr: американский снаряд попал в иранскую грузовую баржу у берегов Омана
Reuters

Иранская грузовая баржа была поражена американским снарядом в Оманском заливе рано утром 11 июня. Об этом сообщил губернатор иранского округа Сирик (провинция Хормозга), передает информационное агентство Mehr.

По информации агентства, 150-тонная грузовая баржа, принадлежащая жителям Сирика и перевозившая товары первой необходимости из оманского порта Хасаб, была поражена примерно в пяти морских милях от этого места. Все пять членов экипажа были спасены проходящими мимо судами и доставлены в Оман, говорится в публикации.

10 июня президент США Дональд Трамп обвинил Иран в затягивании переговоров и заявил, что Вашингтон намерен осуществить масштабную атаку против Исламской Республики. В ночь на 11 июня Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что американские военные начали наносить дополнительные удары по Ирану.

Позднее Трамп заявил, что Соединенные Штаты разбомбят Иран «к чертовой матери», если Тегеран не согласится на сделку с Вашингтоном.

В ответ Тегеран нанес удары по американским объектам на Ближнем Востоке. Иранская армия атаковала базу Аль-Харир в Курдистане на севере Ирака, американские корабли в Ормузском проливе и катер в Персидском заливе, а также силы пятого флота ВМС США в Бахрейне.

Ранее в США заявили о продолжении переговоров между Вашингтоном и Тегераном.

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