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Война США и Израиля против Ирана
Политика

В США заявили о продолжении переговоров между Вашингтоном и Тегераном

CNN: переговоры США и Ирана продолжаются, несмотря на обмен ударами
vchal/Shutterstock/FOTODOM

Переговоры между США и Ирана продолжаются, несмотря на ночной обмен ударами между сторонами. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на дипломатический источник.

Отмечается, что удары могли осложнить дипломатические усилия, но этого пока не случилось.

10 июня президент США Дональд Трамп обвинил Иран в затягивании переговоров и заявил, что Вашингтон намерен осуществить масштабную атаку против Исламской Республики. В неочь на 11 июня Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что американские военные начали наносить дополнительные удары по Ирану. Позднее Трамп заявил, что США разбомбят Иран «к чертовой матери», если Тегеран не согласится на сделку с Вашингтоном.

В ответ Тегеран нанес удары по американским объектам на Ближнем Востоке. Иранская армия атаковала базу Аль-Харир в Курдистане на севере Ирака, американские корабли в Ормузском проливе и катер в Персидском заливе, а также силы пятого флота ВМС США в Бахрейне.

Ранее в Бахрейне рассказали о последствиях иранских ударов.

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